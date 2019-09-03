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  • 03.09.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 23:06

ne zaman başlayacak? yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı!

Bir dönem ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Bir süre önce müjdeyi dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven vermişti. Şimdi dizinin izleyicileri heyecanla ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.

Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Seksenler yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi. İşte ilk tanıtım...

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