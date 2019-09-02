Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına başladı. İzleyicinin büyük bir heyecanla beklediği programda herkesin gözü kulağı Ecrin bebekten gelecek haberdeydi. Ecrin bebek Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oyun oynarken 07.05.2019 tarihinde kayboldu. Günler sonra Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulunmuş ve ailenin bulunan kıyafetlerin Ecrin Kurnaz'a ait olduğunu söylemesiyle Türkiye derinden sarsılmıştı. Kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş ve gelecek habere göre ceset parçalarının Ecrin bebeğe ait olup olmadığının netleşmesi bekleniyordu. Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili kim? Herkesin merak ettiği bu soruların yanıtı henüz açıklanmadı. Ecrin bebeğe ait olduğu düşünülen kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ancak konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.