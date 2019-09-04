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  • 04.09.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 17:01

'un 3. sezon çekimleri başladı! Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi oyuncular katılacak?

'un yeni sezonu için seyircilerin bekleyişi sürüyor. Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un yeni sezon çekimleri başladı. Dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin paylaşımı Çukur hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur'a hangi oyuncular katılacak?

Çukur'un 3. sezon çekimleri başladı!

Çukur'un 3. sezon çekimleri başladı. Heyecan dolu sezon finaliyle ekranlara ara veren Çukur'un yeni sezon tarihi için araştırmalar başladı. Yücel'in hain planı sonrası Yamaç ile İdris karşı karşıya kalmıştı. Sezon finalinin son sahnesinde duyulan silah sesi sonrası kimin vurulduğu merak edilmeye başlandı. Merak edilen sorular yeni sezonda belli olacak. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur'a hangi oyuncular katılacak? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve böylelikle 3. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor.

DAMLA SÖNMEZ ÇUKUR'A KATILDI

Ünlü oyuncu Damla Sönmez Çukur dizisinin kadrosuna katıldı. 3'üncü sezondan itibaren dizide rol alacak oyuncunun Baykal'ın kızı 'Efsun' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

AYÇA AYŞİN TURAN, ÇUKUR'DA

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.

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