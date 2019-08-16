Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman başlama tarihi dizisinin yayın günü belli oldu. TRT 1'den ATV'ye transfer olan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman'ın hangi gün yayınlanacağı belli oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yerine Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman bu sezon izlenme rekorları kırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili yapımcı şirketten ve kanal yönetiminden bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer almayacak. 5 sezon boyunca TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da yer alan Engin Altan Düzyatan yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkacak.