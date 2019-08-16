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  • 16.08.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:36

oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman başlama tarihi dizisinin yayın günü belli oldu

milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda her yapılan açıklama hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Sevilen dizi 1'de olduğu gibi çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2004 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan , Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fuat Tamer Tataroğlu karakterine hayat vermişti. 44 bölüm dizide yer alan Ragıp Savaş, 2017 yılında Ölene Kadar ve İsimsizler dizilerindeki rollerinin ardından 2 sezondur ekranda yer almıyordu.

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman başlama tarihi dizisinin yayın günü belli oldu. TRT 1'den ATV'ye transfer olan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman'ın hangi gün yayınlanacağı belli oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yerine Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman bu sezon izlenme rekorları kırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili yapımcı şirketten ve kanal yönetiminden bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer almayacak. 5 sezon boyunca TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da yer alan Engin Altan Düzyatan yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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