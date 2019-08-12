Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nasıl keşfedilmiş! Gerçek şok edecek (Ünlülerin keşfedilme hikayeleri)
Diriliş serisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit hakkında hayranları her şeyi merak ediyor. 34 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Özçivit'in keşfedilme hikayesi ise en çok merak edilenler arasında. Türkiye'nin güzel kadınları arasında seçilen oyuncu eşi Fahriye Evcen ile yaptığı mutlu evlilikle magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit bakın nasıl keşfedilmiş... İşte ünlülerin keşfedilme hikayeleri...
12.08.2019 11:56
- Son Güncelleme: 12.08.2019 12:17
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.
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