Engin Altan Düzyatan'ın son hali olay yarattı! Diriliş'in yıldızı imaj tazeledi
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir hayran kitlesi edindi Engin Altan Düzyatan. Gerek oyunculuğu gerekse eşi Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği büyük takdir topluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesi ve yerini Diriliş Osman'a bırakması sonrası tatile çıkan Engin Altan Düzyatan bir yanda da yeni projesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bunun için imajını yenileyen Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı. Kimileri Engin Altan Düzyatan'ın son halini beğenirken kimileri 'Olmamış' yorumlarında bulundu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali.
13.08.2019 09:36
- Son Güncelleme: 13.08.2019 09:45
Sihirli Annem dizisinde o zamanlar 3 yaşında olan ve Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, geçtiğimiz gün aynı dizide 8 yaşındaki rol arkadaşı Gizem Güven ile yorgunluk kahvesi içerken görüntülendi. Ağustos ayında Sihirli Annem filmi çıkacağını belirten Jennifer Boyner'in son halini görenler şaşırdı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.
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