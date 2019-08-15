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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:45

belli oldu

2019'da sezon finali yapan , Bir , Kuzgun, , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, , Çukur, Vuslat, , , Savaşçı, , ve Bir dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yaptı. Konuları, olayları ve oyuncularıyla izleyicileri ekran karşısına kilitleyen diziler, teker teker sezon finali yaptı.

2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu. 2019'da dizilerin ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim, Bir Aile Hikayesi, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat ve Zalim İstanbul dizileri sezon finali yaptı.

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