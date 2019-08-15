Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.08.2019 01:53
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 01:53

3. sezon ne zaman başlayacak? kimler olacak?

Show TV ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen 'un yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Çukur'un yeni sezonu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, izleyiciler tarafından heyecanla beklenen başlayacak? kimler olacak? İşte diziye dair detaylar...

Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler arama motorlarında Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 3. sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler olacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri