Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler arama motorlarında Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.