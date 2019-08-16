Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. İzleyiciler heyecanla Hercai'nin yeni sezonu için heyecan devam ederken izleyiciler Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte Hercai dizisi hakkında son bilgiler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri pazartesi günü başlayacak. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı.