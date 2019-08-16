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  • 16.08.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:46

Geri sayım başladı! 2. sezon ne zaman başlayacak? tarihi...

Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında reyting sıralamalarını alt üst eden dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler ise arama motorlarında 2. sezonun hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, heyecanla beklenen ne zaman başlayacak? tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Geri sayım başladı! Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. İzleyiciler heyecanla Hercai'nin yeni sezonu için heyecan devam ederken izleyiciler Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte Hercai dizisi hakkında son bilgiler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri pazartesi günü başlayacak. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı.

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