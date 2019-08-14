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Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. Diriliş Osman için nefesler tutuldu. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Savaş sahneleri oyuncu kadrosu ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.

14.08.2019 12:34 - Son Güncelleme: 14.08.2019 12:36
Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

DİRİLİŞ OSMAN BAŞROLÜNDE BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır.

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman, Burak Özçivit ile bir kez daha gündem oldu.

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceğini merakla bekleyen izleyici, istediği cevapları almaya başladı. Peki Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına gelen isimler açıklandı

Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek.

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