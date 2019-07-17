Seksenler yeniden ne zaman başlayacak? İlk bölümü 2012'de yayınlanan ve 6 sezon boyunca TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisi 27 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 228. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Eski bölümleri hala yayınlanan dizinin yeniden başlayacağı öğrenildi. Seksenler yapımcısı Birol Güven yaptığı açıklama ile birlikte müjdeli haberi paylaştı. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlayacak? Seksenler oyuncuları kimler olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SEKSENLER YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi. Seksenler dizinini ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.