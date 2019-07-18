Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Haftanın birincisine 5 altın bilezik verildiği Gelinim Mutfakta 28 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Yarışmanın takipçileri yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki,Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2019 Gelinim Mutfaka yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yarışmanın eylül ayı gibi başlaması düşünülüyor.

Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 330. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 66. HAFTADA KİM ELENDİ?

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranında eğlenceli bir yemek programı: Gelinim Mutfakta!..

Hafta toplamında en az puanları Zeynep-Hülya Bütün ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.