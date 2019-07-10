Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 10:37

yine zirvede! ! Kimse Bilmez 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

5. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Atv dizisi Kimse Bilmez, Salı günü zirvenin tek sahibi olmaya devam ediyor. Ali kendisine kumpas kuranın Uygar olduğunu öğrenebilecek mi? Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!İşte Kimse Bilmez son bölüm ve gelecek bölüm hakkında bilgiler...

Kimse Bilmez, Salı gününün tek sahibi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanan 5. son bölümün ardından Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 5.bölümü ile Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, tüm Kişiler'de %4,91 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı ve 20+ABC1'de %3,88 izlenme oranı ve %13,20 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kimse Bilmez 5. son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

KİMSE BİLMEZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKimse Bilmez yine zirvede! Kimse Bilmez 5. son bölüm full tek parça izle! Kimse Bilmez 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri