Kimse Bilmez, Salı gününün tek sahibi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanan 5. son bölümün ardından Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 5.bölümü ile Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, tüm Kişiler'de %4,91 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı ve 20+ABC1'de %3,88 izlenme oranı ve %13,20 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kimse Bilmez 5. son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

KİMSE BİLMEZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA