Kimse Bilmez, Salı gününün tek sahibi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanan 5. son bölümün ardından Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 5.bölümü ile Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, tüm Kişiler'de %4,91 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı ve 20+ABC1'de %3,88 izlenme oranı ve %13,20 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kimse Bilmez 5. son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
Kimse Bilmez yine zirvede! Kimse Bilmez 5. son bölüm full tek parça izle! Kimse Bilmez 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 5. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Atv dizisi Kimse Bilmez, Salı günü zirvenin tek sahibi olmaya devam ediyor. Ali kendisine kumpas kuranın Uygar olduğunu öğrenebilecek mi? Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!İşte Kimse Bilmez son bölüm ve gelecek bölüm hakkında bilgiler...
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