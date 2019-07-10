Televizyonda bugün neler var vatandaşlar her gün internette sorgulatıyor. Bu bağlamda 10 Temmuz bugün hangi diziler var? Kanalların yayın akışları gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıcak havaların artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar vakitlerinin çoğunu evinde geçirmeyi tercih ediyor. 11 Temmuz bugün hangi diziler var? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...