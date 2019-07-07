Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan 2020 için şok anlaşma! İşte Düzyatan'ın yeni dizisi...
Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yaşayan Engin Altan Düzyatan, dijital içerik platformu Amazon Prime'ın dizi projesiyle yeniden setlere dönüyor. Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla bir mekan çıkışında görülen Engin Altan Düzyatan, yapımcılık alanında ilerlemek için çalışmalara başladığını belirtmişti. Ancak elde edilen bilgiye göre Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan, bu yıl Türkiye'de çeşitli projeler için anlaşmalar yapmaya hazırlanan Amazon Prime ile 2020'de yayınlanacak olan yeni bir dizi projesi için anlaşma imzaladı. İşte Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi hakkında detaylar ve 39 yaşındaki Düzyatan hakkında bilmediğiniz gerçekler...
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan şok eden anlaşma! Son dönemlerde Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılması ve bir daha ekranlara geri dönmeyecek iddiasıyla hayranlarını üzen Engin Altan Düzyatan, 13 bölümlük bir dizide başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacak. Dijital içerik platformu Amazon Prime'ın 2020'de Türkiye pazarına girecek olan 13 bölümlük dizisinde başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Engin Altan Düzyatan kimdir? İşte Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında çok özel bilgiler...
EN BÜYÜK HAYALİ...
Hatta öyle kafasına takıyor ki pilot olmayı abisi onu pilot bir arkadaşıyla tanıştırıyor caydırmak için. Bu düşüncelerinden kurtulmak için de ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veriyor. "Rahat olurum, aktivitelere gitmem, derslerden kaçarım." diye düşünüyor. Derken öyle olmadığını fark ediyor ve babasının da yardımıyla rolü kapıyor, oyun bittikten sonra insanların onu alkışlaması adeta onu büyülüyor.
BABASI HEP DOKTOR OLMASINI İSTİYORDU!
"Babamın söylediği şeyler vardı ama hepsini yapsaydım robot olurdum. Muhtemelen oyuncu da olmazdım. Daha spesifik bir işim olurdu. Çünkü babam özel bir şirkette müdürdü; ablam ODTÜ İşletme, abim Hukuk Fakültesi mezunu. Aslında tüm söylenenleri uygulasam doktor olmam gerekiyordu. Hukukçu, işletmeci, doktor... Bir ailede olması gereken her şeyi tamamlamış olurduk. Ailem iş hayatına karışmamıştı ama istedikleri bir profil vardı. Ben o profile ne kadar uyuyorum bilmiyorum. Onların her dediğini yapmadım sonuçta. Ama istedikleri gibi bir evlat olduğumu düşünüyorum."