Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'i kaçırdılar! İşte ünlü oyuncunun zor anları ve hakkında şok gerçek...
Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan Burak Özçivit, Ortadoğu ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip. Geçtiğimiz gün bir AVM'nin açılışı için gittiği Lübnan'da izdihama neden olan Özçivit, 5 bin kişinin AVM'ye akın etmesiyle binanın depo bölümünden askerler eşliğinde kaçırılmıştı. Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit bu kez de Beyrut Havalimanı'na askeri konvoy eşliğinde götürüldü. Hayranlarının yoğun ilgisine Maruz Kalan Burak Özçivit'in nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte Diriliş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'in zor anları...
Diriliş Osman dizisi ile ekranlara dönüş yapacak olan 34 yaşındaki Burak Özçivit, Lübnan'da bir AVM'nin açılışına katılmış ve izdihama neden olmuştu. Burak Özçivit sevgisi ünlü oyuncuya zor anlar aşatırken devreye askerler girmiş ve AVM'den adeta kaçırılmıştı. Özçivit'e bu kez de askeri konvoy eşlik etti. Özçivit hayranları ise en çok ünlü oyuncunun memleketini merak etti. Peki Burak Özçivit nereli? İşte merakla beklenen Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in memleketi...