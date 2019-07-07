Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'i kaçırdılar! İşte ünlü oyuncunun zor anları ve hakkında şok gerçek...

Diriliş Osman dizisi ile ekranlara dönüş yapacak olan 34 yaşındaki Burak Özçivit, Lübnan'da bir AVM'nin açılışına katılmış ve izdihama neden olmuştu. Burak Özçivit sevgisi ünlü oyuncuya zor anlar aşatırken devreye askerler girmiş ve AVM'den adeta kaçırılmıştı. Özçivit'e bu kez de askeri konvoy eşlik etti. Özçivit hayranları ise en çok ünlü oyuncunun memleketini merak etti. Peki Burak Özçivit nereli? İşte merakla beklenen Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in memleketi...