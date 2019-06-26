Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü filmi Türk sinemasındaki efsane filmler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze defalarca izlediğimiz ve her izlediğimizde büyük bir keyif aldığımız Şark Bülbülü izleyici karşısına çıkıyor. Filmi izleyen izleyiciler merakla Şark Bülbülü oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Şark Bülbülü filmine dair merak edilenler...
ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Cansev- Hatice
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak- Haydar
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder - Mazlum
İhsan Yüce - Muhtar
Yavuz Karakaş - Arap Cemal
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
Ahmet Açan - Noter
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok - İmam
Yüksel Sezgin
Yüksel Gözen
Dündar Aydınlı - Mafya
Giray Alpan - Gazino Görevlisi
Levent Öktem - Gazino Müdürü
Yaşar Şener - Halil Ağa
İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi
Ali Karagöz
Ayfer İdin
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde, başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatılır. Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.
ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şark Bülbülü filmi 1977 yılında İstanbul'da çekilmiştir.
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