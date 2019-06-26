Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü filmi Türk sinemasındaki efsane filmler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze defalarca izlediğimiz ve her izlediğimizde büyük bir keyif aldığımız Şark Bülbülü izleyici karşısına çıkıyor. Filmi izleyen izleyiciler merakla Şark Bülbülü oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Şark Bülbülü filmine dair merak edilenler...

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak- Haydar

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder - Mazlum

İhsan Yüce - Muhtar

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Ahmet Açan - Noter

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Yüksel Sezgin

Yüksel Gözen

Dündar Aydınlı - Mafya

Giray Alpan - Gazino Görevlisi

Levent Öktem - Gazino Müdürü

Yaşar Şener - Halil Ağa

İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi

Ali Karagöz

Ayfer İdin

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatılır. Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şark Bülbülü filmi 1977 yılında İstanbul'da çekilmiştir.