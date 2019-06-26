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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:43

4. yeni bölüm fragmanı: Oğluna karşı oğlumu istedi! !

3. son bölümüyle yine zirveyi bırakmadı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez 3. bölümüyle kişiler’de %6,27 izlenme oranı ve %19,73 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kimse Bilmez 3. bölümde Ali, kardeşini bulma umuduyla gittiği yerde ölümle burun buruna geldi. Tuğrul Baba’nın nasihati sayesinde hayatını kurtardı ama Sinan’ı vuran kişi olarak suçlu pozisyonuna düştü. Peki, Kimse Bilmez 4. yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kimse Bilmez, 3.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü tüm kişiler'de %6,27 izlenme oranı ve %19,73 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor. Peki Kimse Bilmez 3. son bölümde neler oldu ve 4. yeni bölümde neler yaşanacak?

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KİMSE BİLMEZ 3. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

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