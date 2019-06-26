Kimse Bilmez, 3.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü tüm kişiler'de %6,27 izlenme oranı ve %19,73 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor. Peki Kimse Bilmez 3. son bölümde neler oldu ve 4. yeni bölümde neler yaşanacak?

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KİMSE BİLMEZ 3. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA