ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'dan muhteşem sezon finali! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12. sezon finali ile ekranlarda! Müge Anlı; 762 aileyi kavuşturdu, 895 bin 711 kişinin okuma - yazma seferberliğine katılmasını sağladı, 50 bin kişiye sevgi izi yaptırarak kaybolmalarını engelledi, 315 pati buldu. 16 bin 987 tekerlekli sandalye, 1980 akülü sandalye, 15 bin öğrenciye yardım, 492 konutluk Müge Anlı ve dostları mahallesi, 6 aşevi, 137 çözülen cinayet ve yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olan Müge Anlı'dan, 21 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında muhteşem sezon finali!