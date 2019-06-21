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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 10:55

'dan muhteşem sezon finali! 12. sezon finali ile 21 Haziran izle

sezon finali bölümüyle Atv ekranlarına kısa bir süreliğine veda ediyor. 137 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlatan Müge Anlı, 12. sezona damga vuran olayları ile Atv ekranlarında... Türkiye'yi sarsan itiraflar, sıra dışı olaylar, sıcak gelişmeler ve son dakika haberleri, 21 Haziran ında!

ATV CANLI YAYIN

'dan muhteşem sezon finali! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12. sezon finali ile ekranlarda! Müge Anlı; 762 aileyi kavuşturdu, 895 bin 711 kişinin okuma - yazma seferberliğine katılmasını sağladı, 50 bin kişiye sevgi izi yaptırarak kaybolmalarını engelledi, 315 pati buldu. 16 bin 987 tekerlekli sandalye, 1980 akülü sandalye, 15 bin öğrenciye yardım, 492 konutluk Müge Anlı ve dostları mahallesi, 6 aşevi, 137 çözülen cinayet ve yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olan Müge Anlı'dan, 21 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında muhteşem sezon finali!

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