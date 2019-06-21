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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 13:34

21 Haziran kim elendi? Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'da haftanın finali için heyecan dorukta. Dün yayınlanan bölümde Gülcan’ın gözyaşları güne damgasını vurmuştu. Şimdi programın izleyicileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler ise haftanın finaliyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'ya dair detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın finaline adım adım yaklaşıldı. Gelinim Mutfakta bugün ise haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Bugün haftanın birincisi olan isim bileziklerin sahibi olacak. Ancak programda kimin elendiği ve haftanın birincisinin kim olduğu henüz belli olmadı.

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