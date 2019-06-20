Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Erkenci Kuş'un son bölümünde heyecan doruktadı. Yeni bölümün ardından izleyiciler Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı...
Erkenci Kuş 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ortak oluyor
Salı günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. İzleyicilerin merakla beklediği Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümde yaşanacak olaylar...
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