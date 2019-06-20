Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.06.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 23:22

45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ortak oluyor

Salı günleri Star TV ekranlarında yayınlanan dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. İzleyicilerin merakla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Erkenci Kuş'un son bölümünde heyecan doruktadı. Yeni bölümün ardından izleyiciler Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriErkenci Kuş 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ortak oluyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri