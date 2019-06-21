Müge Anlı canlı yayında ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti! 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde yaşananlar...
Müge Anlı sezon finalinde ekip arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini iletti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek. Peki, 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde neler yaşandı? İşte detaylar...
Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kısa bir süreliğine veda etti. Türkiye'nin yakından takip ettiği isim Müge Anlı, 21 Haziran canlı yayınında ekip arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini iletti. Yaptığı her yayınla gündemi oluşturan Müge Anlı ve ekibi göz yaşartan hikayeleri, yıllarca anlatılacak kavuşmalarıyla bir sezonu daha geride bıraktı. Bu sezon boyunca 2 bin 753 kaybı bulan, 762 aileyi kavuşturdu. 895 bin kişinin katıldığı okuma yazma seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Kaybolma riski yüksek 50 bin vatandaşımıza "Sevgi İzi" yaptırdı. "Pati Buldular" projesiyle 315 kayıp can dostumuzu sıcak yuvalarına teslim etti.
MÜGE ANLI VE EKİBİNDEN MUHTEŞEM SEZON FİNALİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle Türkiye'nin her yerine 16.987 tane tekerlekli, 1.980 tane ise akülü sandalye dağıtarak engelli vatandaşlarımızı özgürlüğüne kavuştu. 15 bin öğrenciye kırtasiye giyecek yardımı yapıldı. Arakan'lı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı ve Dostları mahallesini inşa etti. Ülkemize başlattığı kampanyayla 6 Aşevi kazandırdı. 137 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı. Türkiye'yi sarsan itirafları ve sıra dışı olaylarıyla bu yılda ülke ve dünya çapında gündeme damgasını vurdu. Sıcak gelişmeler son dakika bağlantıları ve canlı yayınlarıyla bu sezona da damgasını vurdu.
Sezonun son kavuşması, 3 kız kardeşin 40 yıl sonra bir araya gelmesiyle yaşandı!
Dün yayına gelen iki kız kardeş olan Ezgican Koç ve Ayfer Bıyık, 1980-1981 yılında yuvaya verilen hiç görmedikleri kız kardeşlerini bulmak istemişlerdi. Birbirlerini tanıyıp, hasreti sonlandırmak isteyen kardeşlerin kayıp olanı da bulundu. 3 kız kardeş yıllar sonra yeniden bir araya gelip, birbirlerine sarıldılar.
BİR PROGRAMDAN DAHA FAZLASI...
Sezon finali yapan Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." şeklinde ifade etti.
MÜGE ANLI'DAKİ ARİF VERİMLİ KİMDİR?
Müge Anlı canlı yayınındaki Psikiyatrist Arif Verimli'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Arif Verimli, 1 Haziran 1954 tarihinde Antalya'da ailesinin 4. çocuğu olarak doğmuştur. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi. Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde okudu ve 1977yılında mezun oldu.
MÜGE ANLI'DAKİ MEHMET ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?
Prof Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan Kabil'de dünyaya geldi. Şu anda 55 yaşında olan Şevki Sözen'in Babası Prof. Dr. Hayri Sözen'dir. Baba tarafından Makedon olan Mehmet Şevki Sözen, ilkokulunu Ataköy İlköğretim Okulunda daha sonra liseyi Saint Benoit Fransız lisesinde ve eğitimini de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Mehmet Şevki Sözen, Adli Tıp Uzmanı'dır...
MÜGE ANLI'DAKİ HÜSEYİN RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?
Avukat Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverekilçesinde doğmuştur. Hüseyin Rahmi Özkan Şanlıurfalıdır. İlkokul ve ortaokul eğitimini Siverek'te, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamlamıştır. Şu an itibariyle yani 2019 yılı itibariyle 80 yaşındadır.