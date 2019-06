Müge Anlı canlı yayında ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti! 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde yaşananlar...

Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kısa bir süreliğine veda etti. Türkiye'nin yakından takip ettiği isim Müge Anlı, 21 Haziran canlı yayınında ekip arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini iletti. Yaptığı her yayınla gündemi oluşturan Müge Anlı ve ekibi göz yaşartan hikayeleri, yıllarca anlatılacak kavuşmalarıyla bir sezonu daha geride bıraktı. Bu sezon boyunca 2 bin 753 kaybı bulan, 762 aileyi kavuşturdu. 895 bin kişinin katıldığı okuma yazma seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Kaybolma riski yüksek 50 bin vatandaşımıza "Sevgi İzi" yaptırdı. "Pati Buldular" projesiyle 315 kayıp can dostumuzu sıcak yuvalarına teslim etti.

