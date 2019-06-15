Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda var mı? Turgut Alp kimdir tarihi kaynaklar açıklaması. TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul hayranları dizisinin devamı olacak olan Diriliş Osman'ı merakla bekliyor. Bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertugrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı? İşte tarihi kaynaklarda Turgut Alp. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır.