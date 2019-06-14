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Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisine Halka dizisinden transfer olacağı konuşulan Hazal Subaşı, hayranlarını şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda sezon finaline girilen Diriliş Ertuğrul, yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Başrolde Burak Özçivit'in rol alacağı Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosuna katılacağı konuşulan Hazal Subaşı'nı makyajsız görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Diriliş'in yeni oyuncusu Hazal Subaşı, hayranlarından tam not aldı.

14.06.2019 17:10 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:23
Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'a sürpriz bir isim geleceği kulislerde dolaşıyor. Halka dizisi oyuncusu Hazal Subaşı'nın, Diriliş Osman'a transfer olması bekleniyor. Hazal Subaşı hayranları bu gelişmeye bir hayli sevindi. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılırken makyajsız haline denk gelen hayranları şaşırdı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, hayranlarından tam not aldı. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu olması beklenen Hazal Subaşı'nın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Meryem Uzerli'yi, takipçileri tanımakta güçlük çekti. Uzerli'nin paylaşımına bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı.

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