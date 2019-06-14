Diriliş Ertuğrul'a transfer olan Hazal Subaşı makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'a sürpriz bir isim geleceği kulislerde dolaşıyor. Halka dizisi oyuncusu Hazal Subaşı'nın, Diriliş Osman'a transfer olması bekleniyor. Hazal Subaşı hayranları bu gelişmeye bir hayli sevindi. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılırken makyajsız haline denk gelen hayranları şaşırdı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, hayranlarından tam not aldı. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu olması beklenen Hazal Subaşı'nın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...