ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'nin merakla beklediği an geldi mi? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayete mi kurban gitti? Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Vasilik davası açtığı için eşinden kaçıp ailesinin evine giden Özgür Şengün, evine geri döndü mü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Haziran Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!