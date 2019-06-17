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  • 17.06.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 10:17

canlı yayında gelişmeleri! Ecrin bebeğin katili... 17 Haziran !

canlı yayınında gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Emine Şengün, eşi Özgür Şengün'e kavuştu mu? Hepsi ve daha fazlası, 17 Haziran ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Türkiye'nin merakla beklediği an geldi mi? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki cinayete mi kurban gitti? Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Vasilik davası açtığı için eşinden kaçıp ailesinin evine giden Özgür Şengün, evine geri döndü mü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Haziran ı izleyebilirsiniz!

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