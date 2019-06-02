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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 13:15

Seneye olacak! 'un yapımcısından final açıklaması

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi , dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi. Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti.

Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yaptı. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış.

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