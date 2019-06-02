Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yaptı. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış.