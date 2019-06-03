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  • 03.06.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:55

canlı yayınında Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmesi (3 Haziran)

Tüm Türkiye 7 Mayıs'ta kaybolan ve 22 gün sonra köye 1 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'ı kimin öldürdüğünü merak ediyor. ndaki tüm son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor... Ailenin içindeki karmaşa, telefon geçmişinde ahlaka aykırı verilerin bulunduğu üvey amca Özkan Kurnaz kafaları karıştırıyor. 3 Haziran canlı yayınında Ecrin Kurnaz hakkında yeni gelişmeler yaşanacak? Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Kim öldürdü? Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri ve daha fazlı Müge Anı yeni bölümünde...

ATV CANLI YAYIN

ECRİN KURNAZ'I KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı! Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken 'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti. Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi

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