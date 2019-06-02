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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 15:02

Döviz kurunun yükselmesi ile 1000 liradan ucuz cep telefonları rağbet gördü

Telefonda vergi oranlarının yüzde 80'e yaklaşmasına ve maliyetlerin hızla artmasına rağmen pazar kaybetmemek adına 1000 TL ve altında telefon satışları tüm hızıyla sürüyor…

Döviz fiyatlarının artması sonucunda cep telefonu fiyatları oldukça arttı bir de buna ÖTV eklenince vatandaşlar ucuz cep telefonlarına yönelmeye başladı. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir.

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