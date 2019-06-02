Döviz kurunun yükselmesi ile 1000 liradan ucuz cep telefonları rağbet gördü

Döviz fiyatlarının artması sonucunda cep telefonu fiyatları oldukça arttı bir de buna ÖTV eklenince vatandaşlar ucuz cep telefonlarına yönelmeye başladı. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir.
Döviz fiyatlarının artması sonucunda cep telefonu fiyatları oldukça arttı bir de buna ÖTV eklenince vatandaşlar ucuz cep telefonlarına yönelmeye başladı. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir.
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