Döviz kurunun yükselmesi ile 1000 liradan ucuz cep telefonları rağbet gördü Telefonda vergi oranlarının yüzde 80'e yaklaşmasına ve maliyetlerin hızla artmasına rağmen pazar kaybetmemek adına 1000 TL ve altında telefon satışları tüm hızıyla sürüyor…

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