'Diriliş Osman' dizisinde yer alacak olan Burak Özçivit, hazırlık için leziz bir yol seçti. Oyuncu, önceki gün yemek şefi Ömür Akkor'un Osmanlı mutfağından lezzetler sunduğu restoranına gitti. Ertuğrul Gazi tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü? Ertuğrul Gazi'nin çocukları kimdir? Diriliş Ertuğrul bitti mi, neden final yaptı? Diriliş Osman kadrosu belli oldu mu? Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Osman Gazi kaç yaşında tahta geçti?
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