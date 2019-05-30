Diriliş Ertuğrul bitti mi, neden final yaptı? Diriliş Ertuğrul TRT 1 ekranlarının yoğun ilgiyle takip edilen dizisiydi. Diriliş Ertuğrul dün final bölümüyle ekranlara geldi ve hayranlarını üzdü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisi Ekim ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin çekimleri özel hazırlanan dev platoda yaz aylarında başlayacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise Osman Gazi rolünü canlandıracak. 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Gazi, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Dedesi Süleyman Şah, büyükannesi Hayme Hatun babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hanım'dır. Peki Ertuğrul Gazi tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü? Ertuğrul Gazi'nin çocukları kimdir?