Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Ecrin Kurnaz'ın otopsi raporu... 29 Mayıs Müge Anlı son bölüm full izle 29.05.2019 13:28

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi! 22. günün sonunda, evlerine 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kemik parçaları ve kafatası bulunan Ecrin bebeğin katili kim? Verdiği çelişkili ifadeler ve açıklayamadığı saatler nedeniyle baş şüpheli konumundaki üvey amca Özkan Kurnaz'dan şok sözler! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri için 29 Mayıs Müge Anlıson bölüm full izleyin!