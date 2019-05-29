Hercai 12. bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etmeye hazırlanıyor. Kısa srede dünya çapında adını duyuran Atv dizisi Hercai'den bir ilk daha gerçekleşti. Atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai'nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de sezon finali çekimleri yapıldı. Birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferinde çekilen ilk TV dizisi olma unvanını da kazandı. İşte Hercai sezon finali fragmanı!