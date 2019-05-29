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  • 29.05.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 12:22

'den bir ilk daha! Hercai 12. bölüm sezon finali fragmanı: Reyyan'ı sana vermem!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 12. bölümüyle sezon finaline girmek için hazırlanıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen Hercai ekibi, sezon finali için UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe’ye gitti. Cuma günü ekranlara gelecek olan bölümüyle sezon finali yapacak olan Hercai, birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferinde çekilen ilk TV dizisi olma unvanını da kazandı.

Hercai 12. bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etmeye hazırlanıyor. Kısa srede dünya çapında adını duyuran Atv dizisi Hercai'den bir ilk daha gerçekleşti. Atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai'nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de sezon finali çekimleri yapıldı. Birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferinde çekilen ilk TV dizisi olma unvanını da kazandı. İşte Hercai sezon finali fragmanı!

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