Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finali ile Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Efsaneleşen dizi EDHO 139. bölüme, Behzat ile İlyas'ın Ankara havasında dans ettiği anlar damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde neler yaşandı? EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ İZLE - TIKLA