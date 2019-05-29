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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 4 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren 139. bölüm ile 3 aylığına ekranlara veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde İlyas ve Behzat'ın Ankara havasında oynadığı anlar geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finali ile Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Efsaneleşen dizi EDHO 139. bölüme, Behzat ile İlyas'ın Ankara havasında dans ettiği anlar damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde neler yaşandı? EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ İZLE - TIKLA

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