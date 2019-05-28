Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Ecrin Kurnaz ölü bulundu! Ecrin bebeğin ölümündeki büyük şüphe!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Ecrin bebeğin, 22. günün sonunda cesedi bulundu. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Ecrin bebekle ilgili iyi haberlerin gelmesi beklenirken, alınan ölüm haberiyle tüm Türkiye sarsıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeği kim öldürdü? Herkesin merakla beklediği isimle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı'nın canlı yayında ortaya çıkardığı son dakika bilgileri doğrultusunda, minik Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz, baş şüpheli konumundaydı. Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmenin ardından Ecrin bebeği öldüren kişinin o isim olup olmadığı merak edildi. Tüm gerçeklerin Ecrin bebeğin otopsi raporu ile ortaya çıkması beklenirken, ölüm haberi gelmeden önce yaşanan şüpheli durum neydi? İşte Müge Anlı canlı yayınında aranan ve ölü bulunan Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri!
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 22 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken, Ecrin bebeğin ölüm haberi geldi. Müge Alı ve ekibi,Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne olduğunu araştırıyordu. Acı haber, önceki gün akşam saatlerinde geldi. Ecrin bebek bulunmadan hemen önce yaşanan gelişme ise akıllarda tek bir soru bıraktı, "Ecrin bebeği öldüren kişi üvey amca Özkan Kurnaz mı?"
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ECRİN BEBEĞİN CESEDİ BULUNMADAN ÖNCE...
Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan üvey amca Özkan Kurnaz, dünkü canlı yayına Vezirköprü'den bağlandı. Üvey amcanın köye gitmesinden birkaç saat sonra cesedi bulunan minik Ecrin ile ilgili akıllara tek bir soru geldi, "Ecrin Kurnaz'ı üvey amca Özkan Kurnaz mı öldürdü?" Ecrin bebeği son gören kişi olan, çarpıcı iddialar ve çelişkili açıklamalarda bulunan Özkan Kurnaz, köye giderek Ecrin bebeğin cesedini herkesin görebileceği bir yere mi bıraktı? Yaşanan bu şüpheli durumların cevabı, 28 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!
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ECRİN BEBEKLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ!
1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarıyla ilgili ekipler inceleme yaptı. Evlerinin yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde bulunan minik Ecrin'in kaderi tüm Türkiye'yi kederlendirdi. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz, eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile yasak aşk yaşamış daha sonra eşi Cengiz Bey ölünce Deniz Kurnaz ile evlenmişti. Deniz ile kardeşi Özkan'ın arasında Sevcan'dan dolayı anlaşmazlıkların yaşandığı Özkan'ın bu nedenle Ecrin'i kaçırmış olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Ecrin'in kaybolduğu saatlerde Özkan Kurnaz'ın 1-2 saat ortadan kaybolması da durumu farklı bir boyuta taşıyor. Vatandaşlar Ecrin'i kim öldürdü sorusunun cevabını arıyor... Son dakika haberinin detayları burada.
Bugüne kadar birbirinden farklı kayıp çocukları, kayıp gençleri, yaşlıları bulan Müge Anlı ve ekibi Ecrin Kurnaz için de büyük kararlılıkla uğraşıyor. Aile içindeki çelişkili ifadeler sanki Ecrin'in bulunmasını istemiyorlar imajı yaratıyordu, öyle ki dünkü yayında Özkan Kurnaz ve Ecrin'in babaannesi Hacer Kurnaz, Ecrin'i şeytanların kaçırmış olabileceğini söyleyerek olayı bambaşka bir boyuta taşıdılar!