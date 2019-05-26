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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 11:20

Diriliş Ertuğrul'da büyük şok! Engin Altan Düzyatan...

Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir karar alındı.

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