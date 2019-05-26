Diriliş Ertuğrul'da büyük şok! Engin Altan Düzyatan...

Diriliş Ertuğrul dizisi önümüzdeki 150. bölümüyle hafta ekranlara veda edecek. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü ekrana geldi.
Diriliş Ertuğrul dizisi önümüzdeki 150. bölümüyle hafta ekranlara veda edecek. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü ekrana geldi.
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