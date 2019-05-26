Diriliş Ertuğrul'da büyük şok! Engin Altan Düzyatan... Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir karar alındı.

Haberler Televizyon Haberleri Diriliş Ertuğrul'da büyük şok! Engin Altan Düzyatan...