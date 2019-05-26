Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un final bölümü merakla bekleniyor. Bu haftaki bö yayınlanmasının ardından gözler final bölümüne çevrildi. Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.