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  • 26.05.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 19:16

150. final bölümü fragmanı yayınlandı! Herkesin beklediği büyük savaş başlıyor

Ekranlarının sevilen tarihi dizisi finalden önceki bölümüyle bu hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Dizi 29 Mayıs'taki final bölümüyle Ertuğrul Gazi dönemine veda edecek. İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul'un final bölümünde yaşanacaklar...

Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un final bölümü merakla bekleniyor. Bu haftaki bö yayınlanmasının ardından gözler final bölümüne çevrildi. Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı...

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