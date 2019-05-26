Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın eşi hakkında şok gerçek! Bir zamanlar...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, son set gününe dair Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Engin Altan Düzyatan'ın bu paylaşımı, hayranlarını bir hayli üzdü. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda rol almayacak olan Düzyatan'ın özel hayatına dair ilgi ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar hakkında bir gerçek ortaya çıktı ki bilmeyenler şok oldu. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterin hayat veren ve bu karakterle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın eski eşi...
26.05.2019 14:42
- Son Güncelleme: 26.05.2019 14:42
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Instagram hesabından, son set gününden bir fotoğraf paylaştı. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul dizisinde olmayacağını öğrenen hayranları ise bu fotoğrafla bir kez daha üzüldü. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın bundan sonraki kariyer hayatında yapımcı olarak devam edeceğini söylemesi üzerine hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını daha çok merak eder oldu. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şok etti.
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