Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın eşi hakkında şok gerçek! Bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Instagram hesabından, son set gününden bir fotoğraf paylaştı. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul dizisinde olmayacağını öğrenen hayranları ise bu fotoğrafla bir kez daha üzüldü. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın bundan sonraki kariyer hayatında yapımcı olarak devam edeceğini söylemesi üzerine hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını daha çok merak eder oldu. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şok etti.