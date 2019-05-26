Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Erkenci Kuş 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can'ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit'in, sadece Can'ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.

Can'ın da Sanem'in de Yiğit'ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi. Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna takmış kafayı.

Emre'nin Leyla'ya bir sürprizi var, ayaklarını yerden kesecek bu teklif Leyla'nın.

Ajans, Sanem'in krem kampanyasına çalışıyor, önce kremleri ve parfümleri tanımak lazım. Ekip yine aşıkları biraraya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can'ın aklını başından alacak. Sanem ise Can'a parfümün sırrını anlatırken, aradığı cevapları bulacak.