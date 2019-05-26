Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Aralarında İstanbullu Gelin, Diriliş Ertuğrul, Kızım, Söz ve Çarpışma dizilerinin bulunduğu önemli yapıtlar artık ekranlarda olmayacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor. Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni sezonda ise Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman yayınlanmaya başlayacak.