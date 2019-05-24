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  • 24.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 11:10

ında Ecrin bebekle ilgili şok gelişme: Özkan Kurnaz... 24 Mayıs Müge Anlı canlı izle

ında, 19 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekten bir iz aranıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Ecrin bebek, üvey amca Özkan Kurnaz tarafından öldürüldü mü? Hepsi ve daha fazlası, 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında, Ecrin bebeğin ailesi hakkında ortaya atılan korkunç iddialar devam ediyor! Ecrin bebek bulundu mu? Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebek üvey amacsı Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğratıldıktan sonra boğularak öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayınında neler oluyor merak ediyorsanız, tüm son dakika gelişmeleri için 24 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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