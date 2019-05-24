ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebeğin ailesi hakkında ortaya atılan korkunç iddialar devam ediyor! Ecrin bebek bulundu mu? Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebek üvey amacsı Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğratıldıktan sonra boğularak öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayınında neler oluyor merak ediyorsanız, tüm son dakika gelişmeleri için 24 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!