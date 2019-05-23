Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve 16 gündür kendisinden haber alınamayan Ecrin bebekle ilgili jandarmadan son dakika bilgisi geldi! Ecrin Kurnaz'ın üve babası Deniz'in yengesi hakkında ortaya atılan korkunç iddia üzerine değerlendirme yapan Müge Anlı, bu ihbarın inandırıcı olmadığını belirtti. İşte 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 18 gün önce kaybolan Ecrin bebekten bir iz bulmaya çalışıyor! 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin ardından iddianın odağındaki isim Lütfiye Hanım ve eşi canlı yayında konuştu.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEK OLAYIYLA İLGİLİ ŞOK İHBAR! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
"AMCASININ KARISI ÇOCUĞU EVLATLIK VERDİ!"
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı.18 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika bilgisi geldi. Jandarma'dan gelen bilgiye göre, ihbar eden kişi, Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz'in yengesi hakkında şok eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre yenge Lütfiye Kurnaz, Ecrin bebeği birisine evlatlık verdi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! 18 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın sır kaybının arkasındaki gerçekler araştırılırken, canlı yayında şok eden gelişme yaşandı! İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren telefon görüşmesini açıkladı.