Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i...

"AMCASININ KARISI ÇOCUĞU EVLATLIK VERDİ!"

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı.18 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika bilgisi geldi. Jandarma'dan gelen bilgiye göre, ihbar eden kişi, Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz'in yengesi hakkında şok eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre yenge Lütfiye Kurnaz, Ecrin bebeği birisine evlatlık verdi!

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