Televizyon ekranlarının en lezzetli programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs Cuma canlı yayın izle seçeneği ile karşımızda. İşte bugün yaşananlar. Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İzleyicilerin beğenisini toplayan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunuculuğunu yapım adında da yer aldığı gibi Zuhal Topal gerçekleştiriyor. Programda Zuhal Topal ve kayınvalideler puanlamayı gerçekleştiriyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 24 MAYIS

Zuhal Topl'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi ve 10 bin liralık büyük ödülü sahibi Hülya oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

23 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Ayten Hanım: 6 puan

Ayşe Hanım: 4 puan

Filiz Hanım: 5 puan

Elmas Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 5 puan