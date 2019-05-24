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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 14:01

'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada bugün haftanın finali 'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 2019 Cuma günü saat 16.30 itibariyle başladı. FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bir final bölümü ile daha karşımızda. Öğle kuşağında en çok izlenen yayınlardan biri olmayı başaran Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Televizyon ekranlarının en lezzetli programlarından biri olan 'la Sofrada Cuma canlı yayın izle seçeneği ile karşımızda. İşte bugün yaşananlar. ? İzleyicilerin beğenisini toplayan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunuculuğunu yapım adında da yer aldığı gibi Zuhal Topal gerçekleştiriyor. Programda Zuhal Topal ve kayınvalideler puanlamayı gerçekleştiriyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 24 MAYIS

Zuhal Topl'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi ve 10 bin liralık büyük ödülü sahibi Hülya oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

23 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Ayten Hanım: 6 puan

Ayşe Hanım: 4 puan

Filiz Hanım: 5 puan

: 3 puan

Zuhal Topal: 5 puan

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