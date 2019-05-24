Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebeğin kan donduran görüntüsünü ortaya çıkardı! Herkesi şoka uğratan son dakika gelişmesi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin olayıyla ilgili babaanne Hacer Kurnaz savcılığa giderek ifade verdi. Hacer Kurnaz, 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, olay günüyle ilgili neler anlattı? Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz, her seferinde kendisini savunan annesi Hacer Kurnaz'ı neden suçluyor? Müge Anlı, canlı yayında herkesi şok eden görüntüyü ortaya çıkardı! İşte Müge Anlı canlı yayında son dakika Ecrin gelişmesi!
24.05.2019 13:07
- Son Güncelleme: 24.05.2019 14:15
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 19 gün önce, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve hala kendisinden haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğe ne oldu? Müge Anlı Ecrin bebeğin kan donduran fotoğrafını ortaya çıkardı! 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEĞİN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜSÜ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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