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Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebeğin kan donduran görüntüsünü ortaya çıkardı! Herkesi şoka uğratan son dakika gelişmesi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin olayıyla ilgili babaanne Hacer Kurnaz savcılığa giderek ifade verdi. Hacer Kurnaz, 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, olay günüyle ilgili neler anlattı? Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz, her seferinde kendisini savunan annesi Hacer Kurnaz'ı neden suçluyor? Müge Anlı, canlı yayında herkesi şok eden görüntüyü ortaya çıkardı! İşte Müge Anlı canlı yayında son dakika Ecrin gelişmesi!

24.05.2019 13:07 - Son Güncelleme: 24.05.2019 14:15
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi: Babaanne Hacer Kurnaz savcılıkta...

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 19 gün önce, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve hala kendisinden haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğe ne oldu? Müge Anlı Ecrin bebeğin kan donduran fotoğrafını ortaya çıkardı! 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEĞİN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜSÜ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi: Babaanne Hacer Kurnaz savcılıkta...

BABAANNEDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI!

24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin babaannesi Hacer Kurnaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Babaanne Hacer Kurnaz, savcılığa ifade verdi. Ayrıca Hacer Kurnaz'dan, soruşturma kapsamında kan örneği alındı.

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi: Babaanne Hacer Kurnaz savcılıkta...

Türkiye'nin yakından takip ettiği Ecrin bebek olayında, aile içindeki akılalmaz ilişkiler izleyiciyi her geçen gün başka konularla şaşırtmaya devam ediyor. Hacer Kurnaz, oğlu Özkan Kurnaz'ı her fırsatta korumaya çalışırken, diğer oğlu Deniz Kurnaz'ın işlediği suçları gün yüzüne çıkardı.

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi: Babaanne Hacer Kurnaz savcılıkta...

Hacer Kunraz, oğlunu dolandırıcılıkla suçladı. Evde jandarma üniforması olduğunu belirten Hacer Kurnaz, Deniz Kurnaz'ın bazı kişileri üniforma aracılığıyla dolandırdığını iddia etti.

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi: Babaanne Hacer Kurnaz savcılıkta...

Hacer Hanım, Deniz'in hayatındaki bu karmaşıklıklar nedeniyle Ecrin Kurnaz'ın başına bir şey gelmiş olabileceğini öne sürdü.

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