Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebeğin kan donduran görüntüsünü ortaya çıkardı! Herkesi şoka uğratan son dakika gelişmesi!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 19 gün önce, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve hala kendisinden haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğe ne oldu? Müge Anlı Ecrin bebeğin kan donduran fotoğrafını ortaya çıkardı! 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEĞİN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜSÜ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!