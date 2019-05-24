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Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! 24 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça full izle

24.05.2019 17:07

Müge Anlı canlı yayınında, 19 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekten bir iz aranıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! Ecrin bebek, üvey amca Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldü mü? Hepsi ve daha fazlası, 24 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!


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