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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:22

canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri! 23 Mayıs

canlı yayınında bugün, Ecrin bebek ve ailesiyle ilgili akılalmaz iddialar devam ediyor! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Evin yakınındaki foseptik çukurundan hangi sonuç çıktı? canlı yayınında peş peşe gelen son dakika gelişmeleri! Hepsi ve daha fazlası 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri! 1.5 yaşındaki minik ecrinden tam 16 gündür haber alınamıyor. Peki, evin yakınında bulunan foseptik çukuru açıldı mı? Ecrin bebekle ilgili sıcak gelişmeler 23 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Dilan Güngör'e ne oldu? canlı yayınına katılan anne - baba, 13 yaşındaki kızları Dilan Güngör'ün kaçırıldığını iddia etti. Genç kızın başına ne geldi? Merak ettiğiniz tüm gelişmeler için, 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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