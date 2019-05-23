ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri! 1.5 yaşındaki minik ecrinden tam 16 gündür haber alınamıyor. Peki, evin yakınında bulunan foseptik çukuru açıldı mı? Ecrin bebekle ilgili sıcak gelişmeler 23 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Dilan Güngör'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan anne - baba, 13 yaşındaki kızları Dilan Güngör'ün kaçırıldığını iddia etti. Genç kızın başına ne geldi? Merak ettiğiniz tüm gelişmeler için, 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!