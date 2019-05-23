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Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi! 23 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full tek parça izle

23.05.2019 17:47

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Ecrin bebeğin ailesiyle ilgili akılalmaz iddiaların ardı arkası kesilmedi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Evin yakınındaki foseptik çukurundan sonuç çıktı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında peş peşe gelen son dakika gelişmeleri! Bolu valiliğinden Müge Anlı'ya teşekkür... Emirhan'ın hayali Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcularla tanışmaktı. Müge Anlı sayesinde hayali gerçek oldu. 1,5 yaşındaki Ecrin halen kayıp. Özkan, parmak izini neden merak etti? Hepsi ve daha fazlası 23 Mayıs Müge Anlı son bölümde!


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