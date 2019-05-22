Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin babaannesi hakkında korkunç iddia: Ecrin'i babaannesi...

"ECRİN'İ BABAANNESİ ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR"

Ecrin Kurnaz'ın babaannesi Hacer Kurnaz hakında herkesi şok eden bir bilgi paylaşıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan Fatma Hanım, "Hacer Kurnaz, ben küçükken ayranıma tarım ilacı koydu ve bana zorla içirdi. Yengem zehirlemeye çok meyilli biridir. Özkan'dan değil yengem Hacer'den şüpheleniyorum. Deniz'den de şüphelenmiyorum çünkü Deniz'in Ecrin'e nasıl baktığını, nasıl ilgilendiğini biliyorum. Sevcan'da zaten annelik duygusu hiç yok. Yengem Hacer Kurnaz'ın yapabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum." dedi.