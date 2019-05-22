Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin babaannesi hakkında korkunç iddia: Ecrin'i babaannesi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili şok iddialar ortaya atıldı. 15 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Müge Anlı, minik Ecrin'in ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler karşısında dehşete düştü. Ecrin Kurnaz'ın kaybolmasıyla ilgili önce üvey amca Özkan daha sonra da üvey baba Deniz'den şüphelenilmişti ancak 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayında ortaya atılan korkunç iddia, okları babaanne Hacer Kurnaz'a çevirdi. Özkan ve Deniz'in kuzeni Fatma Hanım'dan, babaanne Hacer Kurnaz ile ilgili şok eden iddialar geldi. İşte 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten tam 15 gündür haber alınamıyor! Evinin önünde oynarken bir anda ortadan kaybolan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebek öldü mü, kaçırıldı mı yoksa satıldı mı? 22 Mayıs Müge Anlı son bölümde Özkan ve Deniz'in kuzeni Fatma Hanım, kan donduran bir iddiada bulundu. Fatma Hanım bu iddiaları savcılıkta da dile getirdi. İşte 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanlar!
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ECRİN BEBEKLE İLGİLİ KAN DONDURAN GERÇEK! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
"ECRİN'İ BABAANNESİ ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR"
Ecrin Kurnaz'ın babaannesi Hacer Kurnaz hakında herkesi şok eden bir bilgi paylaşıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan Fatma Hanım, "Hacer Kurnaz, ben küçükken ayranıma tarım ilacı koydu ve bana zorla içirdi. Yengem zehirlemeye çok meyilli biridir. Özkan'dan değil yengem Hacer'den şüpheleniyorum. Deniz'den de şüphelenmiyorum çünkü Deniz'in Ecrin'e nasıl baktığını, nasıl ilgilendiğini biliyorum. Sevcan'da zaten annelik duygusu hiç yok. Yengem Hacer Kurnaz'ın yapabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum." dedi.
Müge Anlı bu gelişme karşısında adeta şok oldu. Daha önce bahsi geçmeyen zehirleme olayı, Ecrin bebeğin de başına gelmiş olabilir mi? Evin bahçesinde ölen köpeklerin Ecrin olayıyla bir bağlantısı olabilir mi? Tüm bu soruların cevabı önümüzdeki günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında netlik kazanacak!