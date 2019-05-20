Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 67. bölümde dengeler alt üst oluyor!

Show TV ekranlarında her pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Çukur'un yeni bölümünde ortalık iyice Yamaç'ın eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye döndüğü bölümün ardından izleyiciler merakla Çukur 67. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak.

AZER VE CELASUN YÜZLEŞMESİ

Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek.

AKIN KOÇOVALI GELİYOR

İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak.

ÇUKUR'DA DENGELER ALT ÜST OLUYOR

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.