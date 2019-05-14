Söz 82.son bölüm Star TV izle: Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Söz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçiyor. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Söz yeni bölümüyle 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir. Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister.

SÖZ 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 82. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer.

TİM'DEN ANİ BASKIN

Büyük patron Di Rabbako'nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem'in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda'nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler.

LİNDA TİM'DEN KURTULABİLECEK Mİ?

Linda Yavuz'un başında olduğu Tim'in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

TİM ERDEM'İN YERİNİ ÖĞRENİYOR

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

TİM'İN DRAGAN'I VERMEYE NİYETİ YOK

Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister. Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan'ı vermeye niyetleri yoktur.