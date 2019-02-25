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Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!

Söz dizisiyle Çukur dizisinin iki güzel kadın oyuncuları Deniz Baysal ile Dilan Çiçek Deniz'in eskiden aynı kişiyle birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Söz dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Deniz Baysal, şimdilerde 'Kolpa' grubunun kurucularından olan Barış Yurtçu ile birlikte. İşte hem Söz dizisinin güzeli Deniz Baysal'ın hem de Çukur dizisindeki Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi...

25.02.2019 14:53 - Son Güncelleme: 25.02.2019 14:53
Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!

Söz dizisinin savcısı Deniz Baysal ile Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, eskiden aynı ünlü isim ise birlikteymiş. İşte iki başarılı ve güzel yıldızın gönlünü çalan isim...

Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL
Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN

Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!
Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!

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