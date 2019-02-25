Söz dizisindeki Deniz Baysal ile Çukur dizisindeki Dilan Çiçek Deniz aynı adama aşıkmış!
Söz dizisiyle Çukur dizisinin iki güzel kadın oyuncuları Deniz Baysal ile Dilan Çiçek Deniz'in eskiden aynı kişiyle birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Söz dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Deniz Baysal, şimdilerde 'Kolpa' grubunun kurucularından olan Barış Yurtçu ile birlikte. İşte hem Söz dizisinin güzeli Deniz Baysal'ın hem de Çukur dizisindeki Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi...
25.02.2019 14:53
- Son Güncelleme: 25.02.2019 14:53
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